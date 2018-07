Una integrant del CDR de Tarragona, acorralada per dos homes per arrencar-li el llaç groc

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 18:30 h

La víctima no vol denunciar per por

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Nova agressió espanyolista motivada per la manca de tolerància als llaços grocs en suport dels presos polítics catalans. La va denunciar, ahir a la nit, el CDR de Tarragona.



#AlertaUltra

Avui una companya ha estat acorralada per dos nois al carrer august de #Tarragona a les 13h,l'han posat contra la paret i li han arrencat el llaç tot dient "ya estamos hartos de los lacitos"

No vol denunciar per por#ProuImpunitat @juristestgn @mossos @TGNAjuntament pic.twitter.com/0q7AYF6eU9 — CDR Tarragona Eixample (@CDRtgneixample) 17 de juliol de 2018

"Una companya ha estat acorralada per dos nois al carrer August de Tarragona a les 13h, l'han posat contra la paret i li han arrencat el llaç", han explicat via Twitter, afegint que els agressors haurien violentat la noia tot dient 'ya estamos hartos de los lacitos'.Juntament amb la denúncia que ha fet a les xarxes socials, el CDR ha publicat una fotografia de la roba estripada de la víctima. Han explicat que "no vol denunciar per por" i han etiquetat l'Ajuntament de Tarragona i els Mossos d'Esquadra esperant que actuin d'alguna manera.