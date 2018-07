Les clavegueres de l'Estat no cessen en el seu intent de dividir la unitat de la llengua acatalana

No hi ha cap vot

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat la nul·litat parcial del Decret 6/2017 de la Generalitat Valenciana que regula l'ús del castellà i del valencià en l'administració pública autonòmica.

Segons publica la versió valenciana de ElDiario.es , la Sala del Contenciós Administratiu de l'Alt Tribunal valencià estima parcialment el recurs interposat per dos diputats del Grup Popular i anul·la 11 articles i una disposició final que donaven un ús destacat al valencià sobre el castellà en aspectes com les notificacions en els tràmits administratius, la retolació d'edificis i dependències públiques, la comunicació entre els empleats públics i la d'aquests amb els ciutadans, les publicacions i publicitat institucional, els contractes amb proveïdors, així com en la la retolació de carreteres, camins i altres dependiencias i serveis d'interès públic que depèn d'entitats locals. Sobre alguns d'aquests articles ja havia emès un informe desfavorable el Consell Jurídic Consultiu.