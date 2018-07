La impunitat dóna ales al feixisme: la Fundación Francisco Franco reclama un nou 'Alzamiento'

L'entitat que lloa la memòria del dictador espanyol defensa que "hoy como en 1936 hay un movimiento revolucionario [...] el retorno a los grandes ideales y principios que hacen verdaderamente feliz a la persona, donde el hombre se siente dignamente hombre y la mujer se siente dignamente mujer". "Hoy comienza un nuevo alzamiento", sentencien els feixistes per afegir que es tracta de "el alzamiento de los españoles unidos frente a los españoles que quieren dividir, el levantamiento de los hombres de palabra ante los poderes de la palabrería"."Hoy comienza la lucha de la verdad frente a la mentira, hoy comienza la lucha y búsqueda de la felicidad ante los que quieren implantar el sufrimiento, hoy comienza la lucha del amor entre españoles ante el odio de los intereses. Levantaos y triunfarán. España, al final, siempre triunfa", adverteix aquesta associació reconeguda, blanquejada i ajudada per les estructures de l'Estat espanyol.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal