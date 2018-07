La grada popular de l'Europa carrega contra un jugador per ''simpatitzar amb feixistes'' i avalar la violència de l'Estat l'1-O

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 20:00 h

Li demanen que rectifiqui o "foti el camp"

Redacció| "Com s’estan rient tots els independentistes d’Espanya. I alguns els defensàveu en lloc de la policia fa dues setmanes. Patètic". Això va escriure -el 27 d'octubre de 2017, dia de la proclamació de la República Catalana- el nou fitxatge del club barceloní de futbol Europa, Josemi Pedrosa, al seu compte de Twitter. Un comentari que la grada popular de l'equip, els 'Eskapulats', s'ha encarregat de recuperar (abans que el compte del jugador hagi estat esborrat) per dir-li que rectifiqui o "foti el camp".

El @CEEuropa és un club català de valors democràtics. No es pot permetre que un jugador escapulat simpatitzi amb organitzacions feixistes o estigui d'acord amb les agressions patides per molts de nosaltres el passat 1-O. Rectifica o fot el camp @JMFP_11 pic.twitter.com/ZSryXJPKSe — Eskapulats (@eskapulats) 17 de juliol de 2018 Com a resposta a la polèmica, el jugador s'ha disculpat mitjançant un comunicat. Per l'1-O, el nou club de Pedrosa en va emetre un altre per condemnar la brutalitat de la policia espanyola.

Li retreuen que donés a entendre que calia defensar la policia espanyola en les actuacions violentes de l'1 d'octubre per intentar impedir la celebració del referèndum d'autodeterminació. "L'Europa és un club català de valors democràtics. No es pot permetre que un jugador escapulat simpatitzi amb organitzacions feixistes o estigui d'acord amb les agressions patides per molts de nosaltres el passat 1-O", han escrit, ja que Pedrosa també havia retuitejat una publicació del partit ultradretà VOX.