[Vídeo] Un reportatge manipulat posa de manifest les mentides de Espejo Público

El progrma Espejo Público es feia ressò de la notícia que el partit Podemos pretén aprovar una llei perquè les floretes (en castellà, piropos) que normalment llencen els homes cap a les dones, siguin multats.

Una intrèpida reportera va sortir al carrer per a captar amb la càmera com era afalagada i, després, com sermonejava als atrevits. El flaire de reportatge manipulat ja era evident des d'un inici: qui s'atreveix a abraonar-se verbalment sobre una noia amb una càmera davant?. Doncs persones aleatòries que, prèviament, havien estat seleccionades i adoctrinades per a dur a terme un paper concret. Res casual, res és cert: tot està pactat.

I tot s'ha pogut saber gràcies que una persona que apareix al reportatge ha sentit vulnerada la seva dignitat en veure's fent un paper que estava pactat i que ni tan sols sabia que sortiria a Espejo Público. Resulta que un dels homes que al reportatge apareix amb actitud masclista cap a la reportera, és homosexual i ha explicat que va fer aquella escena per a "fer-li un favor a la reportera". Ha anunciat que denunciarà el programa.

Diferents mitjans espanyols han explicat que des d'Antena3 investigaran com es va fer aquest reportatge: "si ha existit una dramatització, encara que aquesta pretén denunciar una realitat social i, per tant, tingui la millor intenció, prendrem les mesures que siguin necessàries".

La manipulació sobre Catalunya queda justificada

Les grolleres i matusseres manipulacions a Espejo Público han estat constants quan han tractat el procés català. De fet, Susanna Griso ha estat objectiu de moltes crítiques quan s'ha parlat de Catalunya al seu programa. Ningú a Espanya aixecava la veu davant de les flagrants tergiversacions de la realitat i distorsions del relat. Ara, però, amb el masclisme pel mig, s'ha destapat aquesta manera tan inepta de fer periodisme.