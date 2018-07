[Vídeo] Una advocada penalista deixa estabornit Gonzalo Bernardos en un debat sobre l'euroordre a TV3

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 20:30 h

Ha quedat en evidència a la tertúlia del programa 'Tot es mou'

Redacció| L’economista Gonzalo Bernardos ha quedat avui en evidència a la tertúlia del programa de TV3 'Tot es mou', que avui es centrava en parlar sobre si acceptarà el jutge Pablo Llarena l’extradició només per malversació de Carles Puigdemont.

Bernardos deia que "la filosofia de les euroordres no és que et jutgin dues vegades, al país on ets i al teu" i retreia a Alemanya la seva decisió de no extradir Puigdemont per rebel·lió argumentant que hauria d'haver donat la raó a Llarena. Segons ell, cal "tenir mútua confiança en les justícies respectives" per seguir mantenint les fronteres obertes entre els estats de la UE.Immediatament, tots els convidats a la tertúlia s'han mostrat en contra de les seves paraules -"està dient barbaritats"-, en especial Jaume Barbera, que li ha retret "no acceptar el que ha passat perquè no li agrada". Però ha estat l'advocada penalista Mireia Balaguer qui l'ha deixat sense paraules explicant-li un cas real que ha enfonsat els seus arguments. El seu cas, l'ha comparat amb el de Puigdemont per evidenciar que "les circumstàncies exposades" per Llarena "no són suficients" per considerar que Puigdemont hagi comès un delicte i que, per tant, la justícia alemanya no hauria d'extradir-lo.