Tamara Carrasco proposa ''rebentar el sistema fent desobediència al carrer''

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 09:30 h

L’activista del CDR investigada per l’Audiència Nacional afirma en un acte públic que “la dissidència està clarament castigada a Espanya”

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Tamara Carrasco, l’activista membre del Comitè de Defensa de la República (CDR) veïna de Viladecans investigada per l’Audiència Nacional, ha defensat aquest dimecres la importància de la “desobediència col•lectiva” per respondre als diversos casos judicials en què s’investiguen persones relacionades amb el procés sobiranista o a artistes pel contingut de les seves obres.

Pla general d'un acte de la campanya 'Demà pots ser tu' celebrat a Viladecans © Gemma Sánchez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, CDR, CUP, Espanya, independència, Tamara Carrasco

En un acte públic inclòs a la campanya ‘Demà pots ser tu’, Carrasco ha fet una crida a “rebentar el sistema fent desobediència al carrer”, instant la ciutadania a tallar carreteres o escriure cançons crítiques amb la monarquia. L’activista ha convidat a replicar d’aquesta manera, per exemple, la causa judicial oberta contra ella i contra un altre veí d’Esplugues de Llobregat, i també per rebatre la sentència contra el raper Valtònyc. En relació a aquestes causes, Carrasco també ha afirmat que “la dissidència està clarament castigada a Espanya”.



En el marc de la campanya reivindicativa impulsada per Òmnium Cultural, l’Institut de Drets Humans, l’Associació Irísia, NOVACT i la Fundació per la Pau, Tamara Carrasco ha participat al primer acte públic des que la Guàrdia Civil la va detenir com a presumpta artífex dels talls de carretera que els CDR van fer durant la Setmana Santa. L’activista, veïna de Viladecans, s’ha mostrat discreta durant bona part de l’esdeveniment, lamentant que la seva detenció i la investigació per rebel•lió, sedició i terrorisme li fes perdre l’anonimat.

Preguntada, però, per si considera que l’actual escenari judicial vers els líders independentistes i la causa oberta contra ella li permet pronosticar un futur optimista, Carrasco ha fet una crida a la mobilització ciutadana per revertir la situació. “Si Valtònyc s’ha hagut d’exiliar per una cançó i Pablo Hasel és a punt d’entrar a la presó pel mateix, fem 500 cançons! I Si jo estic com estic i l’Adri –veí d’Esplugues- també ho està per haver aixecat barreres i tallar autopistes, doncs tornem a tallar autopistes!”, ha reclamat, tot concloent que defensa la teoria de “rebentar el sistema fent desobediència al carrer”.

Col•lectius “odiats”

D’altra banda, Tamara Carrasco ha assimilat el seu cas al del Comando Dixan o al dels nou joves investigats i jutjats recentment pel conegut com a Cas Montoro. A parer de l’activista, en totes les investigacions s’assenyalen “col•lectius que és molt fàcil que despertin odi a la resta d’Espanya”, perquè la justícia espanyola se centra en “immigrants, sindicalistes, antifeixistes, activistes i independentistes”. “Veiem clarament que la dissidència està castigada a Espanya, on no es permet fer una crítica a l’estat”, ha afegit.

Davant aquesta situació, Tamara Carrasco ha fet una crida a “intentar que el patiment actual no torni a passar”, motiu pel qual ha instat els assistents a l’acte d’aquest dimecres al vespre a treballar per tal de “construir una nova República que protegeixi la ciutadania”.

Cuixart demana mantenir la mobilització ciutadana

L’acte d’aquest dimecres ha comptat també amb la participació dels exdiputats David Companyon i David Fernández i de la coordinadora d’Irídia Elisenda Pradell, així com del vicepresident d’Òminum, Marcel Mauri. Tots han coincidit en carregar contra la “repressió” de l’estat espanyol, assegurant que casos judicials com el de Tamara Carrasco i el del veí d’Esplugues també investigat com a membre del CDR volen “estigmatitzar” i “silenciar” l’activisme independentista.

En aquest sentit, Mauri ha tancat l’acte llegint una carta del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, que convidava els assistents a mantenir viva la mobilització en defensa de la causa sobiranista. “Ens volen tancats perquè es pensen que així ens faran més petits, però volent-nos callats ens han donat veu i força”, ha afirmat Cuixart a través de la carta, acusant l’estat espanyol “d’inventar-se” els delictes pels quals els líders independentistes són a la presó. “Els que inventen els delictes estan quedant en ridícul perquè les justícies europees els estan destapant”, ha afegit, demanant a la societat civil que “continuï dempeus”.

Notícies relacionades