El Govern planta la ministra d'Hisenda en el Consell de Política Fiscal i Financera

Vol prioritzar la interlocució en àmbits bilaterals

Redacció | La Generalitat no enviarà cap representant a la reunió d’aquest dijous del Consell de Política Fiscal i Financera, on el govern espanyol sotmetrà a votació l’augment de dues dècimes dels objectius de dèficit per al 2019 per a les Comunitats Autònomes.

El govern ha explicat aquest dimecres a la tarda que no supliran l'absència anunciada del vicepresident Pere Aragonès per cap altre representant del Govern de perfil tècnic.

En aquest sentit, situen la interlocució amb el govern espanyol en l'àmbit de les comissions bilaterals que s'han de celebrar en breu, començant per la Bilateral Generalitat-Estat que tindrà lloc previsiblement la setmana que ve.

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va afirmar aquest dimarts que el conseller de Territori, Damià Calvet; el d'Exteriors, Ernest Maragall; el vicepresident Aragonès, i ella mateixa estan treballant per definir quines àrees i temàtiques porten a les reunions bilaterals amb el govern espanyol.

El Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dijous, on el govern espanyol té el 51% dels vots, aprovarà la nova senda de dèficit per al 2019 per a les Comunitats Autònomes i la situarà al 0,3% (en comptes del 0,1% que estava fixat fins ara), de manera que els governs disposaran aproximadament de 2.400 milions d'euros més (més de 400 per a la Generalitat) per a despesa social.

