Colau nega que hi hagi hagut retallades durant el seu govern

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II Republica Catalana

19 de juliol de 2018, 11.29 h









FRAU-COLAU, que no hi ha hagut retallades ?

Que li preguntin a la Collboni si n'hi han hagut

Quan els unionistes com tu, pacten amb el 155, pasen aquestes coses.

On no hi han hagut retallades ha estat al sou que cobres, ni al teu maromo,

contractat per l'Ajuntament de Barcelona, o sigui per tu.

On hi han hagut retallades es als desnonaments, des que ets batllesa s'han

multiplicat per dos, els de la PAH, no et poden veure ni en pintura.

Barcelona en Comu, un frau com la Colau.