La guerra brutal dels vídeos al PP marca la recta final de la campanya per liderar el partit

Els dos candidats fan un últim esforç per sumar suports i ja està quasi descartada la possibilitat d'una candidatura unitària.

Casado i Sáenz de Santamaría tanquen aquest dijous a Madrid la campanya per a les primàries del PP i aquest divendres arrenca el Congrés dels populars. El dissabte el partit ja tindrà nou líder que serà el successor de Mariano Rajoy.

La guerra bruta ja no es dissimula al PP. Aquest dimecres apareixia un nou vídeo polèmic contra el candidat a les primàries del PP, Pablo Casado, en resposta del que va sortir fa una setmana contra Sánez de Santamaría. Fins i tot s'ha utilitzat la mateixa banda sonora, la de Cuéntame.

