Ana Pastor va afavorir a mitjans conservadors amb publicitat institucional

D’aquesta manera, també s’ha pogut saber que aquestes campanyes van afavorir premsa conservadurista. Així, en van sortir contents la ràdio de Jiménez Losantos, La Razón o ABC perquè se’ls va atorgar més publicitat de la que els hauria tocat per la seva audiència.

Redacció | El ministerio de Fomento d’Ana Pastor ha hagut de fer públics ara uns documents que demostren que es van gastar 2,5 milions d’euros entre 2012 i 2015 en campanyes per fomentar l’ús del transport públic, promocionar noves línies d’alta velocitat o per oferir informació sobre els aeroports d’AENA.

