Puigdemont fa una crida a ''superar velles estructures''

L'expresident va parlar després de les discrepàncies entre JxCAT i ERC

Redacció | L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha cridat aquest dijous a superar "velles estructures i desconfiances" en la vigília de l'inici del Congrés del PDeCAT i després de la jornada parlamentària d'aquest dimecres en la qual es van visibilizar les discrepàncies dins de JxCat i entre la seva formació i ERC.

"Ens han volgut fer molt de mal i ho han fet, però el nostre esperit de lluita segueix intacte", ha expressat en un missatge d'Instagram recollit per Europa Press, un dia després del desacord per l'aplicació de la suspensió dictada pel Tribunal Suprem contra el propi expresident i cinc diputats més investigats en la causa del procés independentista.

Per això ha concretat: "El repte que tenim davant requereix superar velles estructures, desconfiances, interessos, rancors. L'objectiu ho exigeix. Compto amb tots vosaltres. República catalana".

El desacord va tenir el seu origen el dimecres a la Mesa del Parlament on el president de la Cambra, Roger Torrent, que va seguir els consells inclosos en l'informe dels lletrats va proposar substituir temporalment aquests diputats per uns altres del seu mateix grup, sense que haguessin de renunciar a l'acta, una proposta que el president va subratllar que era reversible.



Diferències amb ERC

JxCat va comprar la proposta de Torrent per tots els diputats excepte per Puigdemont: per ell volien mantenir la seva condició de diputat i la delegació del seu vot, amb el compromís de no exercir-lo fins que la Comissió de l'Estatut dels Diputats estudiés el seu cas.

Membres de la seva formació van argumentar que, a diferència de la resta d'afectats pel Jutge del Suprem Pablo Llarena, Puigdemont no era a la presó --es troba a Alemanya-- i que la justícia d'aquest país s'ha avingut a extraditar-lo per malversació i no per rebel·lió, la aquest motiu porta a concloure a JxCat que el jutge teutó nega que existeixi el delicte de rebel·lió.

Per aquests motius, i perquè Jxcat ha manifestat que en cas de ser extradit volen intentar investir-lo president de la Generalitat --i la condició de diputat és indispensable per això-- van posar sobre la taula un tracte diferenciat per Puigdemont.

Van mantenir una trobada amb membres d'ERC abans de la reunió de la Mesa per abordar l'assumpte i ERC els va recordar que la seva voluntat era mantenir les majories parlamentàries inalterades i no posar en risc cap acta dels diputats, considerant que, si Puigdemont no era substituït temporalment com la resta, la seva acta corria el "risc" de ser suspesa en el Tribunal Constitucional.



"Diputats de primera i diputats de segona"

Des d'ERC no van acceptar tenir "diputats de primera i diputats de segona", Torrent va portar la seva proposta a votació sense fer diferenciacions i va decaure per l'oposició de Cs i del vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa (JxCat), i perquè l'altre membre a la Mesa del partit de Puigdemont --el primer secretari, Eusebi Campdepadrós-- es va abstenir en la votació.

Aquestes discrepàncies entre ERC i JxCat i dins de JxCat van provocar que el Parlament no prengués una decisió sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats, per aquest motiu Torrent va desconvocar el ple i, després d'això, en dues rodes de premsa, les dues formacions independentistes es van acusar mútuament de mentir.

JxCat assegurava que el tracte diferenciat per Puigdemont era part d'un acord amb ERC i els republicans van retreure que tal acord no existia, que estaven mentint i que la confiança entre partits estava "trencada".

