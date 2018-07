La Fiscalia s'oposarà a l'excarceració dels presos polítics

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 12:00 h

El Ministeri Públic es posiciona sobre les peticions d'alliberament de les defenses

Redacció | La Fiscalia del Tribunal Suprem no farà cap pas a favor de l'excarceració dels presos polítics. Així ho assegura El Independiente aquest dijous al matí que assenyala que en les pròximes hores, la fiscalia remetrà un informe a la Sala Penal del tribunal on s'oposarà a la llibertat dels presos al·legant que existeix risc de fuga.

Aquest dimecres, la Sala Penal del Tribunal Suprem va rebre les peticions d'alliberament de les defenses dels nou presos polítics de manera cautelar pel jutge Llarena i ha donat dos dies a la Fiscalia, l'Advocat de l'Estat i VOX perquè es pronunciïn al respecte.

Segons han informat fonts jurídiques al diari citat, el Ministeri Públic, encapçalar ara per la fiscal María José Segarra, s'oposarà a la llibertat dels presos perquè considera que el fet que hi hagi líders independentistes a l'exili, és motiu suficient perquè els presos polítics romanguin empresonats a l'espera del judici.

Tanmateix, aclareixen que la decisió d'Alemanya de no extradir Puigdemont per rebel·lió no canvia res respecte als que estan a la presó a l'Estat, tal com afirmen les defenses dels polítics encausats.

La Sala Penal haurà d'adoptar ara algun tipus de decisió tenint en compte també el criteri de la Fiscalia. La mateixa Sala Penal també ha fet públic aquest dimecres una interlocutòria per declarar com a 'hàbil' el mes d'agost per a totes les actuacions que siguin necessàries. Els jutges ho fan "atenent a que diversos dels processats es troben en presó preventiva" i per dotar la causa de la "màxima celeritat".

