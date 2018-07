Fomento accepta que és legal la cancel·lació de vols però ja amenaça amb sancions

El Ministeri de Foment establirà els serveis mínims que ha de complir la companyia durant aquests dies. Com a conseqüència de la vaga convocada pels dies 25 i 26 de juliol, Ryanair ha cancel·lat 200 vols diaris, el que equival al 24% del total previst. Això afectarà a més de 50.000 passatgers, segons les estimacions de la companyia. A aquest nombre se sumen altres 50 vols cancel·lats a Portugal (27%), 50 a Bèlgica (31%) i 300 a la resta d'Europa (12%).

Així mateix, ha informat que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria publicarà a la seva pàgina web una nota divulgativa informant dels seus drets a tots els passatgers de Ryanair que es vegin afectats per les cancel·lacions de la companyia a Espanya.

A més, el Ministeri de Foment sol·licitarà a la companyia "informació detallada" sobre els seus plans a la programació de vols amb origen o destinació Espanya amb l'objectiu que "els usuaris sàpiguen a quins atenir-se al més aviat possible i puguin reclamar compensacions o reprogramacions". Serveis mínims

En cas d'incompliment, ha advertit, el Ministeri iniciaria els corresponents expedients sancionadors a l'aerolínia presidida per Michael O'Leary.

En un comunicat amb motiu de la vaga convocada pels sindicats de tripulants de cabina, el departament dirigit per José Luis Ábalos ha subratllat que "només pot vetllar perquè la companyia compleix amb els drets dels passatgers establerts en la normativa europea en matèria de compensació, assistència, reprogramació de vols i procediments de reclamació".

