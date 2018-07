L'obessió de Llarena portarà Espanya a la derrota: Puigdemont pot anar a Bèlgica a capitanejar el Consell de la República

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 15:30 h

Tots els exiliats encausats per Llarena poden circular per tot el món excepte a Catalunya i Espanya

Gerard Sesé @gerardsese | La rabieta de Pablo Llarena s'ha materialitzat i no ha acceptat l'extradició de Carles Puigdemont només per malversació retirant totes les euroordres. L'obsessió contra els independentistes per poder-los condemnar per rebel·lió ha fet que no accepti la resolució del tribunal alemany de l'Estat de Schleswig-Holstein. Això permet ara que tant el president com els consellers exiliats puguin viatjar per tot el món menys trepitjar Catalunya o Espanya. Ara, però, això farà que Puigdemont pugui tornar a l'Espai Lliure Europeu.

Recuperar la plenitud de l'Espai Lliure Europeu Amb una Generalitat controlada i amb alguns sectors de l'independentisme amb certes pors i reticències a fer passos decidits cap a consolidar la república declarada el passat 27 d'octubre, l'Espai Lliure Europeu esdevé clau per a culminar el procés de llibertat de Catalunya. És per això que és important que el president legítim pugui capitanejar-la. Ara, sense les euroordres, pot tornar a Bèlgica i, si cal, la consellera Clara Ponsatí podria viatjar també a Brussel·les per a acompanyar la resta de consellers a l'exili.

Puigdemont pot tornar a Waterloo i liderar el Consell de la República

Carles Puigdemont ha estat vivint a un hotel de Berlín. Tot estava muntat i preparat perquè la seva residència fos a Waterloo, a Bèlgica, on hi ha també la seu del Consell de la República. Gràcies a l'obsessió de Llarena, ara Puigdemont pot tornar al que serà la seva casa a l'exili i podrà capitanejar amb totes les eines necessàries i la seva presència física un dels instruments que ha de culminar la implementació de la República.

Coordinar l'Assemblea de Representants

També podrà començar a caminar l'Assemblea de Representants de la República, que estarà formada per diputats i representants del món local i la societat civil. La seva tasca serà fer seguiment del Consell de la República i del seu president. Aquest òrgan serà l'encarregat d'escollir el president del Consell de la República cada cop que es renovin els diputats al Parlament, de definir la metodologia del Procés Constituent i de la internacionalització de la causa republicana.

Emprendre el procés constituent

Aquest serà un dels grans reptes de la legislatura i que començarà més aviat del que podria semblar. El procés constituent de la República catalana serà coordinat des de Bèlgica però la ciutadania hi tindrà el paper protagonista així com també l'ús de les noves tecnologies per a fer-lo possible.

