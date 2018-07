Set de venjança d'Arrimadas: no veu suficient dos anys de presó per causar aldarulls a una carpa de C's

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 15:00 h

Què passa quan les denúncies són interposades per independentistes?

Redacció| El Jutjat penal número 2 de Manresa ha condemnat a 2 anys i 1 dia de presó el veí que -segons diu la sentència- va amenaçar (mostrant-los una navalla) i increpar quatre militants de Ciutadans que participaven en la campanya electoral de les eleccions generals del 2015 en una carpa del partit a la ciutat. També li han prohibit acostar-se a menys d'un quilòmetre dels denunciants en dos anys després del compliment de la sentència.



En Cataluña, en una carpa de @CiutadansCs puedes sufrir amenazas, intimidaciones y agresiones como demuestra esta sentencia. Es indignante y una ofensa hacia millones de catalanes que Sánchez diga que los constitucionalistas de Cs vivimos "cómodos"https://t.co/a0AScAokgY — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 18 de juliol de 2018

Una sentència que no sembla suficient a la líder de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, que -via Twitter- l'ha considerat "indignant". També ha aprofitat per carregar contra el president del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmant que és "una ofensa cap a milions de catalans" que "digui que els constitucionalistes de C's vivim 'còmodes' ".La sentència diu que l'acusat va amenaçar als membres de Ciutadans "per la seva animadversió cap a les seves idees polítiques", cosa que no es té en compte quan les denúncies són interposades per independentistes que han estat atacats per unionistes o -fins i tot- per col·lectius feixistes. De fet, aquesta mena de denúncies ni tan sols s'acostumen a investigar.