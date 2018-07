[Vídeo] El portaveu de C's a Benidorm es grava infringint la normativa de trànsit

Degut a la polèmica, Gasent s'ha disculpat via Facebook: "És evident que tots ens equivoquem, però potser la pitjor part és reconèixer-ho i demanar disculpes. Jo ho faré. Fa uns dies, després d'un important èxit per a tothom, l'emoció em va poder i vaig gravar un vídeo des del meu vehicle personal mentre conduïa. Ho sento, em disculpo i assumiré tota la meva responsabilitat. Gràcies", ha escrit.

El regidor no es va adonar que estava cometent diverses infraccions de trànsit, com gravar amb el mòbil mentre conduïa. A més, es va saltar un senyal d'stop. El cotxe porta el distintiu de Servei Oficial de l'ajuntament i, tot i que en el vídeo apareixen agents de la policia local, ningú li retreu les infraccions. A continuació, podeu veure el vídeo, publicat pel mitjà 'Alicante plaza'.

