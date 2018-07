[Imatges] Nou atac feixista que no piularà Inés Arrimadas

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 16:30 h

La víctima tenia domassos de llibertat presos polítics al seu balcó

Gerard Sesé @gerardsese | Nou atac espanyolista a la llibertat d'expressió i als republicans. Els fets han passat durant la matinada d'aquest dijous a l'Hospitalet de Llobregat. Tal com han denunciat a través de Twitter, una família s'ha llevat aquest matí amb aquestes pintades feixistes a la porta. Un atac que no piularà cap membre de Ciudadanos o del PP.

Aquesta família que resideix a l'Hospitalet de Llobregat té penjat al seu balcó diferents domassos amb missatges republicans com el 'Sí' del referèndum de l'1-O o també en defensa de la llibertat dels presos polítics i per reclamar democràcia.

Això al nacionalisme espanyol no li agrada i aquesta nit ha volgut posar-ho de manifest amb un acte vandàlic: han pintat durant aquesta matinada la seva porta del garatge senyalant-los com "família nazi" i després un intent de la creu usada per Hitler, l'esvàstica, però sense massa traça.

Un atac, però, que si hagués estat a l'inrevés (un fet insòlit, d'altra banda) les clavegueres de l'Estat s'haurien afanyat a promocionar i a escampar per a manipular el relat a l'opinió pública espanyola.



Avui a uns amics de la familia quan s’han llevat han trobat que els hi han pintat la porta dient-los NAZIS per defensar la democràcia. És una vergonya com es permeten aquests atacs violents pic.twitter.com/GvDrWMmoF9 — Bernat Asensio (@AsensioBernat) 19 de juliol de 2018

