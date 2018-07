Al descobert les mentides de la policia espanyola: l'agent que va agredir Borràs és un inspector de la Brigada d’Informació

L'inspector s'hauria incorporat l'any 2000 al Centre de Formació de la Divisió de Formació i Perfeccionament del Cos Nacional de Policia i, al 2003, va ser nomenat Inspector de l’Escala Executiva, tot i obtenir una nota que superava per molt poc la nota de tall de cinc. Segons apunta el mitjà, el presumpte agressor es dedica a l’àmbit d’informació en el món del terrorisme gihadista, per la qual cosa s'hauria especialitzat a la Brigada Provincial d’Informació del barri barceloní de la Verneda.

En l'exercici de les seves funcions, hauria fet servir un compte de Twitter des d'on -sempre segons 'La Directa'- hauria discutit amb el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, sobre la dictadura argentina . El compte ha estat esborrat avui mateix i l'agent, de moment, no ha estat apartat de la seva feina.

COMENTARIS

#1 Gabri 19 de juliol de 2018, 18.53 h

Si fos Jordi Borràs qui li hagués fotut quatre hòsties al merda de policia fill de porca, ara ja estaria a la presó. Tots iguals davant la llei, però alguns més que els altres.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal