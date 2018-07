Un grup de jutges carrega contra Llarena: no hi ha precedents de la seva mala praxi

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 17:30 h

Diuen que "l’estratègia i el principi d’oportunitat, més que el de legalitat, estan guiant" la instrucció de la causa pel procés

Redacció| El grup de jutges 'Àgora Judicial' ha expressat la seva "sorpresa i preocupació" per la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de retirar les euroordres contra Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí i Rovira i ha criticat que "l’estratègia i el principi d’oportunitat, més que el de legalitat, estan guiant" la instrucció de la causa pel procés.

En un comunicat, l'associació diu que no té constància de precedents similars en què una instància judicial hagi retirat una euroordre prèviament emesa per temor que sigui denegada, com en el cas previ belga, o perquè no sigui atesa per tots els delictes, com en el present cas alemany.



L'associació afegeix que la imatge exterior de la justícia espanyola no es pot permetre aquest tipus d’actuació en què sembla, segons apunta, que consideracions estratègiques i fins i tot estètiques -evitar un judici asimètric amb dos grups d’acusats- passen per davant de consideracions de legalitat estricte, "com és el deure de tot jutge de perseguir delictes que, erròniament o no, cregui que s’han comès".