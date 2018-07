[Vídeo] Aquesta és la cara de derrota de Manel Manchon després de la lliçó de Joan Queralt en directe a TV3

Última actualització Dijous, 19 de juliol de 2018 19:00 h

L'unionista ha de callar davant dels arguments de pes sobre dret penal del jurista

Gerard Sesé @gerardsese | El periodista nacionalista espanyol Manel Manchón ha sortit avui amb la cua entre cames al programa 'Tot es mou' de TV3. Durant la tertúlia de l'espai de tarda de la televisió pública catalana, hi ha hagut un cara a cara entre el periodista unionista i el catedràtic Joan Queralt. Com ja és previsible, parlant de lleis i dret, Manchón ha perdut la partida i aquesta és la cara que se li ha quedat.

Manchón ha volgut justificar que l'anterior Govern ha de ser jutjat en massa perquè sabien que cometien un delicte basant-se en els consellers que poc abans de l'1-O van abandonar la Generalitat.

Ha estat en aquest moment quan Joan Queralt ha saltat i li ha etzibat: "saps quants delictes es produeixen a Barcelona en un dia? Milions. I els que són jutjats són un percentatge molt petit. I això és així perquè el dret penal és l'últim nivell on s'ha d'arribar. Almenys així ho expliquem a classe, fins que algun alumne ens digui que la realitat no és aquesta".

Titubejant, Mancón ha donat la raó a Queralt, però el docent encara tenia un altre as a la màniga preparat: ha recordat que el PSOE va canviar la llei orgànica que declarava els referèndums il·legals com a delicte per no tenir suficient entitat penal: "això ho diu un jutge no pas jo o un independentista".





