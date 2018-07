De fet, les novetats judicials des d'Alemanya han servit per mobilitzar l'associació d'extrema dreta Somatemps, que ha convocat una concentració de "Catalanes por la ley" aquest divendres, a les 19.30 hores, davant del consolat alemany a Barcelona.Han informat que a la mobilització llegiran l'euroordre retirada per Llarena i un manifest.

COMENTARIS

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 19 de juliol de 2018, 21.03 h Fora miserables porcs de Catalunya.

Fora colonos de Catalunya.

Fora inadaptats de Catalunya

Fora españolistes violents de Catalunya.

Fora inadaptats - Ppsoecs - de Catalunya.

Fora guarra zivil, policia nazional i ejercito ple de ferralla de Catalunya.

Fora forces d'ocupació de Catalunya.

España és més greu votar que violar...sou com les rates podrides fiscals i jutges españoles sou la vergonya de l'ésser humà.La riota del món.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República/... Llegir més

