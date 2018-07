La República catalana estalviaria diners i maldecaps a Espanya

De moment, des de la Delegació del Gobierno a Catalunya expliquen que s'incorporarà personal interí però és titllat des del CSIF com un "pedaç" perquè aquests contractes d'interinitat tenen una durada de sis mesos.

A més, s'ha traslladat a la Delegació del Gobierno la necessitat de convocar de manera urgent places però amb una equiparació salarial amb les oposicions que convoca la Generalitat, per evitar que aquestes places queden vacants i la gent opti per a les places catalanes.

Segons narra el mitjà citat, aquesta situació és especialment preocupant a l'Oficina d'Estrangeria, a Trànsit i a les oficines d'expedició del DNI, i per intentar minvar els efectes de la falta de personal, s'estan cobrint les vacants amb agents de policia, encara que aquesta no és la seva funció.

De fet, segos explica CatalunyaPress , el president de CSIF de Girona, Rafa Sánchez, es va reunir ahir dimecres amb el Subdelegat del Gobierno a Girona, Albert Bramón, per transmetre-li la preocupació que per la "situació d'emergència" en l'Administració de l'Estat a Girona.

Resulta que la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que a Catalunya l'Administració General de l'Estat està a un pas del col·lapse per la falta de personal, especialment a la província de Girona.

