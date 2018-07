Torra i Aragonès es reuneixen per reconduir les relacions entre JxCAT i ERC

Última actualització Divendres, 20 de juliol de 2018 10:00 h

La trobada al més alt nivell va servir per donar per tancat l’episodi i pactar que tot s’acordarà abans de prendre decisions

7 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Reunió al més alt nivell. La polèmica que dimecres va enfrontar JxCat i ERC al Parlament per l’aplicació de la suspensió decretada pel jutge Pablo Llarena va forçar que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, dinessin junts per abordar la qüestió i intentar rebaixar la tensió entre els dos socis independentistes.

Segons fonts coneixedores de la trobada, amb la conversa que van mantenir, Torra i Aragonès donen per tancat l’episodi, la situació s’entén reconduïda, i han donat ordres als equips de JxCat i ERC perquè aprofitin les setmanes que venen i l’estiu per reconstruir les relacions abans que torni a començar el curs polític.



Al dinar, Torra i Aragonès van pactar millorar la coordinació entre els dos partits, el Parlament, el Govern i la Presidència de la Generalitat, per evitar que polèmiques com la de l’aplicació de la interlocutòria de Llarena tornin a succeir, si més no, en públic. A més, es van comprometre a acordar bé tot el que calgui abans de prendre decisions i a augmentar i millorar la comunicació interna.



Així, considerada tancada la polèmica, es treballa ara entre JxCat i ERC i dins del Govern de cara al nou curs polític i a la represa de l’activitat del Parlament, per tal de tenir una solució que considerin bona per a tothom i que permeti un acord per aplicar la resolució de Llarena. Per tant, de moment la tensió que da rebaixada, les converses seguiran, però a hores d’ara no hi ha cap acord per aplicar la suspensió que va desencadenar la tempesta entre els independentistes.

Notícies relacionades