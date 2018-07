Portades: El Periódico recull la ''enrabiada'' de Llarena

20 de juliol de 2018, 09.24 h





Tu, saberut #2 que sembla ser que avui no t'has afeitat, EM PODRIES DIR QUAN HA "REMENAT LES CIRERES" ESQUERRA REPUBLICANA? EM PODRIES DIR SI HA GOVERNAT EN SOLITARI COM DURANT TANTS ANYS HA GOVERNAT LA DRETA?



Vols dir que no fas com l'Aragoneses #1, que t'empitofes d'anís el Mono?



O és només ganes de confondre la gent manipulant i fent-los creure que ERC és com convergència-PDeCAT ?



O més senzill, és que ets curt i no te n'enteres de la vida? El fanatisme per la CUP et fa ignorar... Llegir més