Es compleixen 100 dies de l'exili de l'Adri

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

20 de juliol de 2018, 11.26 h







Des de l'ePPanya de Franco, l'Alemània de Hitler i la Itàlia de Mussolini, no s'havien tornat a veure tantes violacions i tan seguides dels drets inalienables de l'humà, com ara a l'ePPanya del segle XXI.





No entenc com no els CAU LA CARA DE VERGONYA.





A més, els fatxes hispànics són tan cretins que ni tan sols saben veure i entendre una EVIDÈNCIA tan palesa com que amb la seva manera de fer FRANQUISTA, estàn deixan el (des)prestigi d'ePPanya per terra.





. . . i si la "marca ePPa... Llegir més