Així estan les coses al PP abans d'encetar el Congrés per elegir el successor de Rajoy

20 de juliol de 2018, 11.19 h







Quan llegeixo les trifulgues entre "els d'en Casado" i "els de la Soraya" i recordo les nècies paraules de la PPobra PPalurda feixista Anal·f·Albertu, dient que segons el més gran polític d'ePPanya, l'Aznar, "SE COMERAN LOS UNOS A LOS OTROS", somric i faig esforços per no riure a riotes.





L'escòria de l'Escorial és així: critiquen les diferències entre partits catalans, quan ells tenen picabaralles fins i tot dins del mateix partit.





Si no fessin riure, farien pena.