Boye assegura que Puigdemont tornarà a Catalunya ''abans del que molts esperen''

L'advocat creu que Llarena tornarà a emetre l'euroordre

Redacció | L'advocat internacional de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que Puigdemont tornarà a Catalunya ''abans del que molts esperen''. Ho ha dit en una entrevista a Rac 1 aquest divendres al matí després que ahir a la tarda el jutge del Suprem, Pablo Llarena, retirés les euroordres contra Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí i Rovira.

L'advocat creu que "les coses canviaran en breu" i ha assegurat que el president a l'exili tornarà a Catalunya "en un espai de temps raonable".

"No s'haurà d'esperar 20 anys. Tornarà en un espai de temps raonable perquè estem treballant en aquesta via. L'estratègia jurídica d'internacionalització va en aquesta línia perquè ell torni d'on no hauria d'haver sortit mai. Serà abans del que molts esperen", ha reblat Boye.

Tanmateix, ha recordat que Puigdemont ara és un home lliure. "Pot anar a qualsevol país del món però la nostra recomanació és que es mantingui a la Unió Europea", ha sentenciat.

D'altra banda, Boye ha considerat que Llarena "tornarà a emetre l'euroordre quan tingui la sentència condemnatòria del Suprem per tornar-ho a intentar en tots els països". En aquest sentit, li recomana no anar a França perquè "es donen unes peculiaritats en matèria de cooperació amb Espanya i creiem que no cal arriscar-s'hi".

