Set de venjança de Vox: Es querella contra l'alcaldessa de Girona pel canvi de nom de la plaça de la Constitució

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

20 de juliol de 2018, 13.09 h

La Justícia alemanya no coopera amb la Injustícia, l'arbitrarietat i les mentides d'un règim feixista. Que no us n'assabenteu?





PS: Convindria activar el Tribunal de Nuremberg contra el feixisme criminal que torna a amenaçar la democràcia, o no?