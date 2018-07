El 46,7% de catalans vol que Catalunya sigui un estat independent

Segons l'enquesta, duta a terme a 1.500 persones entre el 23 de juny i el 14 de juliol, un 38,8% de catalans creuen que Catalunya hauria de ser un estat independent --dos punts menys que l'abril--, mentre que el 25,5% volen que segueixi sent una comunitat autònoma, i el 22,4% vol que sigui un estat dins d'un estat federal.

En roda de premsa aquest divendres, el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha detallat que el 44,9% està en contra de la independència, un 6,7 no ho sap i un 1,6 no contesta.

