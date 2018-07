ERC guanyaria les eleccions, segons el CEO

Però la CUP també sumaria, passarien dels 4 actuals a 8-10, segons el CEO. Això, reforçaria la majoria independentista al Parlament. Per tant, la suma d'ERC, Junts per Catalunya i la CUP sumaria entre 70 i 76 escons, que serien 6 més dels actuals.

Ciutadans i Junts per Catalunya quedarien pràcticament empatades en segona posició: la formació d'Inés Arrimadas obtindria entre 29 i 30 diputats (ara en té 36) i JxCat obtindria entre 27 i 29 diputats (ara en té 34). Cal mencionar però que aquest cap de setmana hi haurà el Congrés del PDeCAT i que, les enquestes del CEO es van dur a terme abans de la presentació de la Crida.

