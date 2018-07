Un 20% dels votants del PP prefereix un sistema autoritari a un de democràtic

Per la seva banda, només el 73,5 de votants de Cs també considera que un sistema democràtic és la millor opció. El 9,9 creu que en algunes circumstàncies un règim autoritari és preferible a un sistema democràtic, un 8,5 diu no saber-ho i un 6,7% li és igual.

"En algunes circumstàncies un règim autoritari és preferible a un sistema democràtic". Aquesta és la frase que ha obtingut el 20% dels suports dels votants populars. Per un 14% és indiferent un sistema o l'altre i el 10% no sap que és el millor.

