Picabaralla entre Puigdemont i Pascal abans del Congrés del PDeCAT

La coordinadora general però passa de les amenaces del president i té previst presentar candidatura per a una direcció ampliada en la qual, previsiblement, deixarà uns llocs vacants a l'espera que s'hi integrin també representants de les diferents sensibilitats del partit. Pascal però nega les amenaces que suposadament li hauria fet Puigdemmont: "La veritat és que el president Puigdemont, fundador de les joventuts de CDC, militant des dels anys 80, un home que ha estat alcalde, que li va agafar el testimoni al president Mas... Jo és que ni m'imagino una circumstància així. Jo li puc dir que aquest plantejament el president de cap de les maneres me l'ha fet".

El sector pròxim a l'expresident no descarta presentar una candidatura alternativa si Marta Pascal manté la voluntat de seguir liderant el partit. Puigdemont, fins i tot, hauria amenaçat de deixar el partit si Pascal es manté al capdavant de la formació, segons fonts del PDeCAT, segons explica el 324.

