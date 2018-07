L'oposició reprova en el ple la gestió econòmica del govern Colau

Última actualització Divendres, 20 de juliol de 2018 15:00 h

Els partits municipals acusen l'executiu de "falta de transparència"

Redacció/ACN | Tots els grups opositors menys la CUP han reprovat la gestió econòmica del govern d'Ada Colau i han acusat l'executiu de "falta de transparència" i "manca de previsió". Ho han fet en un ple extraordinari que ha abordat de forma monogràfica l'estat de les arques municipals, després de l'alarma generada en les últimes setmanes per la caiguda dels ingressos de l'Ajuntament.

En el debat previ a la votació, el primer tinent d'alcaldia ha reconegut que la disminució de transferències de l'Estat i la davallada en la recaptació de l'impost de plusvàlues podria afectar l'1% del pressupost del 2019.



"Si es confirma la reducció" d'aquesta taxa que grava les donacions i vendes d'immobles i "la Generalitat i l'Estat no compleixen les seves obligacions amb l'Ajuntament de Barcelona, evidentment haurem d'ajustar alguns projectes", ha dit Pisarello.



Seguiment de les inversions



A més de la proposta de reprovació presentada per PSC i Cs, el consell plenari d'aquest divendres ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió d'estudi per al seguiment de les inversions previstes en el mandat, presentada per dotze regidors d'ERC, PDeCAT i PSC.



De fet, la proposta de reprovació s'havia de debatre en sessió ordinària però un canvi en l'ordre del dia ha facilitat que les tres propostes es concentressin en un únic debat, tot i que s'han votat per separat.



L'executiu es defensa



El primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea econòmica del consistori ha titllat d'"irresponsable" i "indecent" les acusacions de retallades que ha vociferat aquest divendres l'oposició.



Segons Pisarello, el pressupost del 2018 superarà el de l'any anterior i els comptes de l'any 2019 seran "semblants" o "fins i tot més gran", sempre i quan els governs de l'Estat i la Generalitat reverteixin el "deute històric".



Per la seva banda, l'oposició ha acusat "d'opacitat", "manca de previsió" i "mala gestió econòmica" el govern d'Ada Colau.

