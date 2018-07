Colau es posiciona de cara les municipals: premia dues unionistes recalcitrants amb la Medalla d'Honor de la ciutat de Barcelona

Última actualització Divendres, 20 de juliol de 2018 16:00 h

La distinció vol destacar tots aquells que han contribuït al desenvolupament d'una consciència ciutadana

Gerard Sesé @gerardsese | Sorprenent i inquietant que l'Ajuntament de Barcelona, capitanejat per Ada Colau i els comuns, hagi escollit Susanna Griso i Rosa Maria Sardà per a otorgar-los la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona. Ambdues celebritats són conegudes per la seva defensa a ultrança de la unitat d'Espanya i d'atacar sense complexos el procés català.

Susanna Griso ha atacat els independentistes i ha donat veu al nacionalisme espanyol, tergiversant el relat i manipulant l'opinió pública des del programa que condueix des de Madrid (on hi resideix des de fa dècades) 'Espejo público'. A més, fa un parell de dies va saltar l'escàndol de la manipulació dels seus reportatges. Doncs, Ada Colau ha cregut que mereix la Medalla d'Honor de la ciutat comtal.

Rosa Maria Sardà s'ha convertit en la tieta de l'unionisme, acompanyant els actes vinculats a la ultradreta espanyola de Societat Civil Catalana i ha llegit pregons a als seus actes així com del PSC. També, els comuns, consideren que mereix el guardó.

El significat de les Medalles d'Honor encara fan més pervers el premi

Fa esgarrifar que aquestes dues persones que tant de mal han fet a Catalunya, els comuns i Colau, les considerin aptes per aquest premi. La Medalla d'Honor de Barcelona és una distinció creada el 1997 que s'atorga anualment amb un acte solemne al Saló de Cent.

La distinció vol destacar tots aquells que han contribuït al desenvolupament d'una consciència ciutadana i han destacat en la defensa de Barcelona, així com per les seves virtuts i valors cívics. Els guardonats ho són per la seva trajectòria i també com a símbol i com a representants d'una ciutadania compromesa amb els valors de la solidaritat, la convivència, el desenvolupament sostenible, el diàleg i la cultura de la pau.

