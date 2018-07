Així ha esat la reunió entre Cunillera i Zapatero a Barcelona

Després de la reunió, la delegada s'ha desplaçat amb l'expresident al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) on Zapatero ha pronunciat una conferència en el marc del cicle 'Esmorzars Solidaris a l'Icab'.

En un comunicat, la delegada ha posat el focus en "el seu tarannà i compromís per seguir construint un espai comú de convivència i tolerància".

