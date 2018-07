Corinna deixa entendre que a Juan Carlos I no se li aixeca

Última actualització Divendres, 20 de juliol de 2018 19:00 h

A més, assegura que el va deixar quan va saber que tenia una altra amant

Gerard Sesé @gerardsese | Duran la llarga i dilatada vida dels Borbons, hi ha hagut notícies relacionades amb el seu fal·lus. Fernando VI tenia un desfigurat i desproporcionat penis que desagarrava les seves amants, Alfonso XIII va ser un dels primers productors de pornografia i Juan Carlos I ha tingut més de 10.000 amants i, ara, s'ha sabut que de tant usar l'eina s'ha quedat esberlat del mig.

Impotent, no només per a governar

Més suc de les filtracions sobre la conversa entre l'amant del rei, Corinna zu Sayn-Wittgenstein i l'excomissari Villarejo amb l'afegitó de l'expresident de Telefónica Juan Villalonga. Una de les converses, revela que el rei Juan Carlos I cap a l'any 2010 creia que es moria a causa d'un càncer i va demanar a Corinna que no el deixés tot i que ja cadascú dormia a la seva habitació. Resulta que el volia deixar quan va saber que tenia una altra amant (l'amant de l'amant) i que, a més, volia tenir-ne més. Entre bromes, però, Villalonga deixa caure el sucós comentari davant de l'intent d'estar amb tantes amants: "Esto no le funcionaba, no podía ni andar... entonces es cuando se enamora de ella". I Corinna dona fe que "allò" no li funcionava, fent entendre la disfunció erèctil del borbó.

Les amants, millor que la reina

La periodista Pilar Leyre explica a la revista Lecturas que Juan Carlos I era molt generós i no només amb l'amant principal, Corinna, que gràcies al Borbó tindria joies i participacions, sinó que feia reals a totes les seves amants. Arriba a assegurar que ha pagat "cases" o que hi ha amants "que no se saben de què viuen" i que ha ofert "contractes suculents" d'empreses de l'estatus com Iberia per a fer favors.

