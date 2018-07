JxCat i ERC deixen enrere la polèmica al Parlament apel·lant a la ''mentalitat republicana''

Última actualització Divendres, 20 de juliol de 2018 18:00 h

Redacció| El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han coincidit per primer cop en públic després de la desconvocatòria del ple d'aquesta setmana en una jornada de discrepàncies al Parlament entre JxCat i ERC sobre l’aplicació de la suspensió de diputats decretada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Tot i que ha transcendit que dijous van dinar junts per abordar la qüestió i intentar rebaixar la tensió, la primera imatge pública s'ha produït durant l'acte de presa de possessió dels nous delegat territorials del Govern, inclosa la nova delegació del Penedès, que es posa en marxa ara.

"Donem compliment a l'organització territorial de Catalunya que ens és pròpia, la de els vegueries, feta amb la mentalitat republicana dels que ens han precedit, que imaginaven el mateix país que nosaltres també somiem", ha assegurat Torra. També ho ha destacat Aragonès. El vicepresident considera que la nova seu del Penedès respon a una "una reivindicació d'ampli consens territorial" però també "enllaça" amb l'organització territorial que havia "pensat la Generalitat republicana". "És el fil històric de l'autogovern que tornem a posar en valor", ha resolt durant l'acte al Saló de Sant Jordi de la Generalitat.



Torra i Aragonès, que han encaixat les mans en acabar els discursos, han defensat també les delegacions territorials del Govern per ser "la primera porta" de l'executiu davant de la ciutadania i els han animat a treballar conjuntament. "Que hi hagi unitat, és a dir, no volem una separació de la Catalunya urbana i rural, del litoral i la muntanya, del centre i la perifèria; tot el país formem part del país i tothom ho ha de concebre i percebre així", ha afirmat Torra en una crida a "l'equilibri territorial". Aragonès també ha insistit en definir els delegats com una "enllaç" institucional del territori i en aquest sentit ha afirmat que aquests càrrecs van ser "un dels més importants cessats en aplicació de 155".



Amb normalitat institucional, a l'acte d'aquest divendres han pres possessió del càrrec, doncs, Juli Fernàndez com a delegat del Govern a Barcelona; Pere Vila, a Girona; Ramon Farré, a Lleida; Òscar Peris a Tarragona; Alba Camps, a la Catalunya Central; Xavier Pallarès, a les Terres de l'Ebre; Rosa Amorós, a l'Alt Pirineu i Aran; i Pere Regull, que estrena la delegació al Penedès. En la seva intervenció, Regull ha assegurat que la figura del delegat ha de respondre a la "descentralització" del Govern per tal de tenir també "esquelet de país". En aquest context ha demanat a l'executiu "el desplegament real de les vegueries".