Juan Carlos I passa de l'escàndol de Corinna per anar a menjar la millor carn del món

Redacció| Avui, s'ha fet públic que l'Audiència Nacional ha obert una peça separada en el cas del comissari Villarejo per investigar les converses gravades de l'ex policia -que es troba en presó provisional- amb l'amant del rei emèrit Corinna, en que acusa (entre altres coses) Juan Carlos I de corrupció.

Amb tot, sembla que ell no s'ha pres del tot malament l'escàndol que va destapar la seva amant ja fa uns quants dies i segueix amb la seva vida de luxe. S'ha fet viral una fotografia seva al Celler El Capricho de Lleó, famós per servir la millor carn de bou del món a 120 €/kg.Segons 'Vanity Fair', Juan Carlos I (acompanyat d'alguns amics i la seva escorta) ve menjar carn de bou, 'cecina', tartar i va tastar dos vins (El Capricho i Fuentes del Silencio). Per quant la seva fotografia donant explicacions en comissió parlamentària o als jutjats?