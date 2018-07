VOX es mofa de l'atac d'un home amb ganivet a Slesvig-Holstein

Última actualització Divendres, 20 de juliol de 2018 17:30 h

De moment, 14 persones ferides dues de gravetat

Redacció | Segons informen mitjans locals, aquesta tarda a la ciutat de l'estat de Slesvig-Holstein, Lübeck, un home a pujat a un autobús urbà i amb un ganivet ha començat a atacar els passatgers. Ràpidament, el conductor ha parat el vehicle i ha obert perquè la gent pogués fugir. El resultat, de moment, és de 14 persones ferides dues de gravetat. L'atac s'ha produït al mateix Estat alemany on la justícia que ha decidit que Carles Puigdemont només seria extradit per malversació.

Nada hombre. el juez de Schleswig Holstein no verá delito ninguno

En @ecinter: 14 heridos en un ataque de un hombre armado con un cuchillo en Alemania https://t.co/3vW4VE2J4I — VOX Chamberí (@vox_chamberi) 20 de juliol de 2018

En Sclewisgh-Holstein sólo hacen que atraer el mal — David Castro (@davcascodes) 20 de juliol de 2018

Dirá que el cuchillo no estaba afilado,y le pondrá una multa por mal mantenimiento de utensilios de cocina.Y los del lazito lo acogerán en su seno. — Juan Manuel Aix (@AixJuan) 20 de juliol de 2018

I com no podia ser d'una altra manera, aquest atac al mateix indret que ha deixat en ridícul a la justícia espanyola, ha despertat l'odi i la xenofòbia del nacionalisme espanyol. Començant pel partit VOX que s'ha mofat de l'atac "Nada hombre. el juez de Schleswig Holstein no verá delito ninguno". Malgrat l'atac acabi de passar, ja hi ha alguna reacció de l'espanyolisme més autoritari no s'han fet esperar: