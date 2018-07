El guàrdia civil de 'La Manada' podria haver tingut un mòbil durant la seva estada a presó

Quim Lleida Lleida

20 de juliol de 2018, 22.26 h

"apuntat a que" és una castellanada. En català: "apuntat que".



El català no és una traducció literal del castellà. És un idioma que no està subordinat a cap altre.



El nivell de català d'aquest digital és certament ridícul, on gairebé totes les notícies estan plagades d'expressions del castellà i altres incorreccions.



El catanyol té cura, demaneu cita a cal metge, redactors del directe!cat.