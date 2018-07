El Fòrum de Sao Paulo reconeix el dret a l’autodeterminació de Catalunya

El Fòrum de Sao Paulo, que enguany s'ha celebrat a Cuba, també ha condemnat la vulneració de drets civils i polítics a l'Estat espanyol, la judicialització i la persecució dels conflictes polítics. En aquest sentit, la delegació catalana que ha assistir al fòrum ha treballat per aconseguir acords amb els principals actors polítics per tal d’enviar observadors internacionals durant els judicis pel procés d’autodeterminació al Tribunal Suprem i conèixer de primera mà la situació política.

