Última actualització Dissabte, 21 de juliol de 2018 05:00 h

També pujat sobre un cotxe descapotable sobre del seient

Gerard Sesé @gerardsese | Déu n'hi do la quantitat de notícies que estan generant la monarquia espanyola. Els Borbons tenen la seva imatge ja no per terra, sinó ensorrada i enterrada. Les converses de Corinna sobre Juan Carlos i els seus tripijocs i la seva disfunció erèctil, les baralles entre Letizia i la seva sogra Sofia, les arengues anticatalanes del rei Felipe VI i ara, les festes boges i sonades del fill de la Infanta Elena, Froilán.

Cap de les tres generacions (actuals, les anteriors ja és ben conegut) dels Borbons se salva de sortir en alguna notícia d'actualitat rodejada de polèmica aquests últims dies.

Les xarxes socials són perilloses per a les celebritats, encara que siguin de pa sucat amb oli com ho és el nebot del rei, Frolián de Borbón. I és que ha penjat un parell de vídeos on la policia podria actuar perfectament d'ofici i posar-li una bona multa. No ho farà. I és que ell mateix ha penjat a Instagram un parell de vídeos on mostra com es desfasa durant les seves festes de casa bona. En un dels vídeos se'l veu al seient del darrere d'una moto fent gestos a una altra moto que els segueix i els grava sense casc i, qui condueix, fa una ziga-zaga perillós. Però encara hi ha més, també ha penjat un altre vídeo després d'una altra festa d'aquestes d'alt nivell on se'l veu aixecar-se i posar-se a peu dret a la part posterior d'un descapotable.





Cap de les tres generacions de Borbons se salva: Froilán es grava sobre una moto sense casc després de sortir de festa! pic.twitter.com/evgaD4hfhC — directevideos (@directevideos) 20 de juliol de 2018

