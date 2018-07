Colau iniciarà un procediment contra els CDR per l'ocupació a La Model

"El PP no suporta la democràcia ni la llibertat d'expressió, i voldria aplicar una mordassa a tots els discrepants polítics", ha assegurat Colau, i Mulleras li ha retret que ser incívic i okupar espais i equipaments a la ciutat surt gratis, en les seves paraules.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal