Rajoy marxa del PP traient pit pel 155 a Catalunya

Última actualització Dissabte, 21 de juliol de 2018 10:30 h

Atribueix la seva caiguda a una “confabulació de perdedors i independentistes”

Redacció | Mariano Rajoy ha pronunciat aquest divendres el seu últim discurs com a president del PP sense assenyalar la seva preferència de successor o successora i traient pit per la seva actuació a Catalunya.

Mariano Rajoy pren la paraula al Congrés Extraordinari del PP © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

L'expresident espanyol ha aprofitat l'ocasió per reivindicar la seva acció de govern, vantar-se de l'aplicació del 155 a Catalunya i atribuir la caiguda del seu govern a una "confabulació de perdedors i independentistes" que s'han colat "per la porta del darrere" a La Moncloa.

"No era fàcil, però vam saber arbitrar formules i es va fer", ha defensat sobre l'aplicació del 155. "El govern autonòmic que va declarar la independència va ser cessat, un fet sense precedents a la nostra història i a la d'Europa", i ara "els responsables d'aquells actes estan responent als tribunals o fugits de la justícia", i "Puigdemont no ha tornat a ocupar la presidència de la Generalitat", s'ha vantat.

En aquest sentit, ha insistit que "Catalunya no es va independitzar, i no perquè no ho intentessin" però ha tret pit perquè "vam tenir prou aplicant la llei". "Avui tothom sap que l'Estat de dret es pot defensar amb l'arma més democràtica que existeix, que és la llei", ha reblat, tot afegit que el seu va ser un govern "disposat a parlar" però "no a cedir" i si a "posar fre" al procés independentista.



D'altra banda, durant 45 minuts ha reivindicat la política de “carrer” davant la “pose” i la “fotografia”. Tanmateix, ha promès que quedarà a disposició del partit des de la segona fila. “M’aparto, però no me’n vaig, i sobretot, seré lleial”, ha afirmat en el moment més aplaudit del seu discurs.

