Rovira reapareix en una trobada amb companyes de partit a Suïssa

Feia molt temps que esperàvem poder compartir una jornada amb la @martarovira , Secretària General d’ @Esquerra_ERC Reflexions i estratègia per una República catalana feminista! No ens aturarem fins la llibertat completa! #llibertatPresesPolítiques pic.twitter.com/7dnW67zGh2

La secretaria general està a Ginebra des del passat 22 de març, quan va haver d'anar a l'exili per evitar la presó.

Rovira ha mantingut la reunió amb les dones importants de la seva formació com la consellera Alba Vergés, la membre de la Mesa Adriana Delgado, la portaveu dels republicans al Parlament, Anna Caula o les diputades Montserrat Fornells, Eva Baró i Gemma Espigares.

La trobada ha servit per reflexionar sobre el paper de la dona en la política i posar sobre la taula estratègies per implementar una república catalana feminista.

