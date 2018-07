[Vídeo] L'unionisme més radical i desesperat s'acarnissa amb Alemanya per la derrota de LLarena amb Puigdemont

Última actualització Dissabte, 21 de juliol de 2018 15:00 h

Una trentena de persones es concentren davant el consultat alemany a Barcelona i trepitgen la bandera alemanya

Redacció | L'unionisme més radical està en fora de joc pel fracàs del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, amb l'euroordre del president a l'exili, Carles Puigdemont. Una trentena de persones s'han concentrat aquest divendres davant el consultat alemany a Barcelona per protestar contra Alemanya per l'arxivament de la causa contra Puigdemont.

La concentració, convocada per la plataforma espanyolista "Catalanes por la ley" i que minuts abans de la manifestació van informar que es desconvocava per "raons logístiques", també han expressat el seu suport al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

La protesta, sota el lema "Govern alemany, si al teu país no ho permets per què en el meu sí?" tenia el suport d'organitzacions ultres com Somatemps, segons informa El Món.



Els assistents han trepitjat la bandera alemanya i la cara de Puigdemont impresa en un paper, han banalitzat el nazisme i han humiliat els presos polítics acusant-los de tirar endavant un "cop d'estat feixista".

Segons el diari citat, els convocants van enviar una carta al cònsol alemany a Catalunya, Peter Rondorf, on expliquen que "per culpa de molts, entre els quals Carles Puigdemont", Espanya "es troba molt a prop d'un enfrontament civil i de l'abisme". També assenyalen que l'euroordre "no anul·la ni està per damunt de les lleis que cada país de la UE té aprovades en la seva legislació".

