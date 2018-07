Casado promet ''reconquerir els catalans'' i apel·la a un gir a la dreta ''sense complexos''

No hi ha cap vot

Pablo Casado, al Congrés Extraordinari per elegir el nou líder del PP

"Aturarem el pla de Torra" perquè "caigui l'engany independentista", ha apuntat en un discurs contundent, on ha assegurat que ell "farà que es respecti" el PP i "recuperarà l'espai" que li han pres al PP "altres forces", en referència a Cs.

Casado ha promès "unitat" i una "integració real i ideològica per captar "tot el que està a la dreta del PSOE". "No pot aspirar a liderar un partit polític algú que no estigui orgullós del seu passat", ha dit abans de reivindicar Fraga, Aznar i Rajoy, i recordat que és "urgent" tornar al govern.

"Una única Espanya"

El candidat a la presidència del PP també ha afirmat que la seva formació és la de la defensa de la unitat d'Espanya. "Una única Espanya", ha afirmat abans de recordar que en aquesta campanya va anar a Alsasua a defensar la Guàrdia Civil.

També a Catalunya, on va anar a la comandància de la Policia Nacional a dir "que no han de demanar perdó per fer el que els va demanar una jutgessa" que és "la defensa de l'Estat de dret".

"Donarem la batalla com hem fet aquests anys a Catalunya perquè us necessitem", ha afirmat dirigint-se als líders del PPC que han estat víctimes, diu, "d'amenaces i xantatges". En aquest marc, ha afirmat que el seu partit "tornarà a parar el pla de Torra i de Puigdemont" i s'aferrarà als principis que li han fet "guanyar sempre les eleccions".