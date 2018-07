Rivera reconeix que el sobiranisme no es rendirà

Última actualització Dissabte, 21 de juliol de 2018 17:00 h

Lamenta que "els Torra i Puigdemont s'enfortiran quan vegin un govern dèbil a la Moncloa"

Redacció | El president de Cs, Albert Rivera, creu que a la tardor els independentistes "tornaran a la càrrega" i ha lamentat que "els Torra i Puigdemont s'enfortiran quan vegin un govern dèbil a la Moncloa".

"Els nacionalismes per naturalesa són insaciables", ha dit Rivera aquest dissabte en el Campus Jove d'Estiu del partit a Alacant, on ha apostat per "guanyar-los" defensant la "igualtat i la llibertat dels espanyols".

En aquest context, ha citat unes paraules del socialista Alfonso Guerrra sobre que "l'apaivagament no funciona amb els nacionalistes" i ha rebutjat la premissa de "donar alguna cosa a veure si en uns mesos es tranquil·litzen", en clara referència al govern de Pedro Sánchez que, segons el líder de la formació taronja, "està donant més eines i facilitats" al sobiranisme.





@Albert_Rivera "El mecanismo de la Euroorden necesita claridad, firmeza y apoyo común. En vez de pedir perdón, nuestro gobierno debería estar liderando este debate a nivel europeo" #JovenesCs pic.twitter.com/kdiZTCDBbZ — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 21 de juliol de 2018 Per Rivera, serà Cs qui faci "la batalla" a l'independentisme perquè "ni els socialistes ni els conservadors estan en condicions" i ha recordat que van guanyar les autonòmiques a Catalunya.

