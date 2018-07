La persecució contra els CDR's no cessa: Cinc activistes a judici per pintar llaços grocs

Última actualització Dissabte, 21 de juliol de 2018 20:00 h

Hauran de comparèixer el pròxim mes de setembre acusats d'un delicte de coaccions

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Cinc membres del Comitè de Defensa de la República de Sentmenat aniran a judici el pròxim 26 de setembre. Estan acusats d'un delicte de coaccions per pintar llaços grocs al carrer, segons ha publicat aquest dissabte Nació Digital.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes CDR, judici, persecussió, PSC, repressió

La denúncia va ser presentada per la regidora del PSC Montserrat Rueda arran dels llaços pintats al carrer del seu domicili​, segons apunta el CDR en un comunicat. Les persones denunciades s'enfronten a una pena de multa d'1 a 3 mesos de presó i quedar marcades amb antecedents penals.



Els fets van passar el 26 de maig, quan un grup de persones van pintar llaços a la via pública per reivindicar l'alliberament dels presos polítics.

"Els llaços grocs s'han convertit en un símbol de llibertat a causa de l'empresonament dels líders sobiranistes des del passat mes d'octubre​, no són en cap cas una arma d'intimidació ni coacció contra ningú", assenyala el CDR.

En aquest sentit, considera que la denúncia no se sosté, ja que el delicte lleu de coaccions consisteix a obligar a algú amb violència a executar una conducta en contra de la seva voluntat. "Des del CDR de Sentmenat defensem que l'acusació és del tot falsa", apunta el col·lectiu.

Tanmateix, remarquen que "ningú del CDR ha amenaçat ni insultat a la sra. Rueda com fa referència en la seva denúncia" tot recordant la situació de repressió i persecució que hi ha cap als independentistes.

Fem públic un comunicat davant la denúncia presentada per la sra Montserrat Rueda (@rodamon82) arran d’una pintada de llaços grocs al carrer davant del seu domicili https://t.co/PenyeW5w4H #sentmenat #CDRenXarxa amb el suport d’@AlertaSolidaria — CDR_Sentmenat (@CDRSentmenat) 19 de juliol de 2018

Notícies relacionades